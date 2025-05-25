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        Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu Manisa ve Aydın'da kutlandı

        Fenerbahçe Beko'nun Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Manisa ve Aydın'da kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:43 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:48
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        Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu Manisa ve Aydın'da kutlandı
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        Fenerbahçe Beko'nun Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olması Manisa ve Aydın'da kutlandı.

        Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip eden taraftarlar, müsabaka sonrası büyük sevinç yaşadı.

        Şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, takımları lehine tezahüratta bulundu, meşale yaktı.

        - Aydın

        Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda da kurulan dev ekranda taraftarlar maçı izledi.

        Sarı-lacivertli takımın şampiyonluğu dolayısıyla taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

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