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        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:54
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        Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        İstasyonaltı Mahallesi'nde M.S.C'nin kullandığı 45 TE 375 plakalı hafif ticari araç, geri manevra sırasında Gazali Dağlı'ya (64) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Dağlı, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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