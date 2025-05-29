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        Manisa'da oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:10
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        Manisa'da oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde oto yıkamacıda çıkan yangında iş yeri sahibi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 1. Anafartalar Mahallesi 1620. Sokak'taki oto yıkama hizmeti veren iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin içinde bulunan otomobili de sardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında ağır yaralanan iş yeri sahibi Şerafettin Akın Ak, ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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