Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Yangında, 120 dönümlük buğday ekili tarla ile 20 dönümlük zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı ve 30 personeli ile müdahale edildi.

Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi arkasında buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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