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        Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, 120 dönüm buğday ekili tarla ile 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 19:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:57
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        Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında, 120 dönüm buğday ekili tarla ile 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

        Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi arkasında buğday ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı ve 30 personeli ile müdahale edildi.

        Alanda sağlık ve polis ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

        Yangında, 120 dönümlük buğday ekili tarla ile 20 dönümlük zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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