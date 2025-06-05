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        Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan "kişisel veri güvenliği riskine" ilişkin açıklama:

        Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (MANULAŞ), 25 Mayıs'ta bilgi sistemlerindeki teknik aksaklık nedeniyle sınırlı sayıdaki kişisel verinin güvenliğinin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:56
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ'tan "kişisel veri güvenliği riskine" ilişkin açıklama:
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (MANULAŞ), 25 Mayıs'ta bilgi sistemlerindeki teknik aksaklık nedeniyle sınırlı sayıdaki kişisel verinin güvenliğinin etkilenmiş olabileceğini duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, etkilenen verilerin ad, soyad ve telefon numarası gibi temel bilgilerle sınırlı olduğu, finansal verileri içermediği, kişisel veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Yaşanan teknik aksaklık sonucunda sınırlı sayıda kişisel verinin güvenliği etkilenmiş olabilir. Söz konusu veriler, ad, soyad, telefon numarası gibi temel nitelikte bilgilerden ibaret olup herhangi bir finansal veri içermemektedir. İhlal ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli bildirimler tüm yetkili kurumlara yapılmış, süreç yasal mevzuat çerçevesinde tarafımızca yürütülmektedir.

        Kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmakta olup konuya ilişkin çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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