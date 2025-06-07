GÜNCELLEME - Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, hastaneye kaldırıldı

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

Alınan bilgiye göre, Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

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