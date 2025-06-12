Manisa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
S.A'nın (35) kullandığı 45 ARY 799 plakalı hafif ticari araç, Alaşehir-Eşme kara yolu Sobran Mahallesi yakınlarında, önünde seyreden Süleyman Kaygısız'ın (55) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki G.G. (34), M.G. (41) ve V.G. (13) ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan traktör sürücüsü Süleyman Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaygısız'ın, Sobran Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
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