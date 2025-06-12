Manisa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan traktör sürücüsü Süleyman Kaygısız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaygısız'ın, Sobran Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile hafif ticari araçtaki G.G. (34), M.G. (41) ve V.G. (13) ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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