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        Manisa'da işçi servisinin park halindeki tıra çarptığı kazada 20 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 02:23 Güncelleme: 14.06.2025 - 02:23
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        Manisa'da işçi servisinin park halindeki tıra çarptığı kazada 20 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

        İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki 45 J 6406 plakalı minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki 03 ADB 813 plakalı buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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