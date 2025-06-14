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        Turgutlu'da yangın 2 evde hasara neden oldu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:25
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        Turgutlu'da yangın 2 evde hasara neden oldu
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu.

        İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki eve de sıçradı.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alevler nedeniyle 2 evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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