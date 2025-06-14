Turgutlu'da yangın 2 evde hasara neden oldu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu.
İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki eve de sıçradı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Alevler nedeniyle 2 evde hasar oluştu.
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