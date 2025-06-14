Turgutlu'da yangın 2 evde hasara neden oldu

İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bitişikteki eve de sıçradı.

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