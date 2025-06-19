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        Yunusemre'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

        Yunusemre'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:34
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        Yunusemre'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
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        Yunusemre'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Laleli Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 1137 sentetik ecza ele geçirildi.

        Otomobildeki İ.B, V.C, Ç,Ü ve O.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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