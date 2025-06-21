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        YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Özel götürdü

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 21.06.2025 - 14:09
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        YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Özel götürdü
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) gireceği okula götürdü.

        Sınava, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde giren Nehir Zeyrek'e okula kadar eşlik eden Özel, sınav sonuna kadar bekledi.

        Anne Nurcan Zeyrek ile sınav sonunda Nehir Zeyrek'i karşılayan Özel, adaylarla ve aileleriyle de sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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