Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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