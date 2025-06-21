Manisa'da orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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