GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.
Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.
Öte yandan yangın bölgesine yakın kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.
Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen yangın bölgesine giderek, çalışmaları takip etti.
- Yangın
Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.
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