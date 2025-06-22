GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen yangın bölgesine giderek, çalışmaları takip etti.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

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