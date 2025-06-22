Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:39 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

        Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

        Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

        İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

        Öte yandan yangın bölgesine yakın kırsal Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen yangın bölgesine giderek, çalışmaları takip etti.

        Vali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah kısmen kontrol altına alınan yangının öğle saatlerinde yeniden başladığını belirterek, "Yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün kamu birimlerimiz, belediyelerimiz müdahale etmektedir. 40'ın üzerinde söndürme ekibimiz mevcut. Çok etkin ve yaygın bir şekilde müdahalemiz devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili de Bostancı Mahallemizde tahliye işlemleri yapıldı. Bu konuda özellikle hem başta orman gönüllüleri, orman teşkilatımız olmak üzere bütün ilgili kuruluşlarımız, AFAD'ımız, sağlık birimlerimiz, belediyelerimiz tüm gönüllü vatandaşlarla beraber bütün imkan ve kabiliyetlerini bu orman yangınının söndürülmesi için harcıyor." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların etkili şekilde sürdüğünü vurgulayan Özkan, "İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp herhangi bir can ve mal kaybı olmadan bu yangını söndürmüş olacağız diye temenni ediyoruz. Yangına müdahaleden ziyade yangın olmadan önceki önleyici tedbirler işin ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurumlarımızın ormanlardaki yangın riskiyle ilgili en yüksek duyarlılıkla bütün tedbirleri etkinleştirmeleri işin esasını oluşturmaktadır." diye konuştu.

        - Yangın

        Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        Şam'da kilisede patlama meydana geldi
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        "Fordo tamamen imha edilemedi"
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ne anlama gelir?
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        Kasımpaşa'da ayrılık: Burak Yılmaz
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"

        Benzer Haberler

        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını (2)
        Manisa'da orman yangını
        Manisa'da orman yangını
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başlad...
        GÜNCELLEME - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
        GÜNCELLEME - Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i yine yalnız bırakmadı
        Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i yine yalnız bırakmadı
        Turgutlu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Turgutlu'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü