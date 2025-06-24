Manisa'da yangın çıkan evdeki bir kişi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü.
Ragıpbey Mahallesi 151. Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında, gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Evde, yalnız yaşayan Ayşe Onbaşı'nın (58) cansız bedeni bulundu.
Onbaşı'nın dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
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