Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı

Adrese baskın düzenleyen ekipler, A.B. ile kardeşi A.S.B'ye (25) ait araçlarda arama yaptı. Aramada 53 gram kokain, 113 sentetik ecza, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin (20) Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

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