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        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:26
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        Şehzadeler'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan 34 yıl 11 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.B'nin (20) Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

        Adrese baskın düzenleyen ekipler, A.B. ile kardeşi A.S.B'ye (25) ait araçlarda arama yaptı. Aramada 53 gram kokain, 113 sentetik ecza, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından A.B. cezaevine gönderildi, A.S.B. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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