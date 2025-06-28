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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:18
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        GÜNCELLEME 2 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını çıktı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

        Yangın nedeniyle Akhisar-Gördes kara yolu ulaşıma kapatıldı.

        Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        - "Risk hala devam ediyor"

        Karaköy Mahallesi'ne gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, gazetecilere yangının saat 11.30 sıralarında çıktığını belirtti.

        Hava sıcaklığının yüksek olduğuna dikkati çeken Özkan, "Nem oranı düşük, rüzgarın hızı oldukça yüksek seyrediyor. Bütün bunlar bizim dezavantajımız. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ankara'da da uydulardan bu alanların hepsi gözetilerek var olan bütün imkan ve kabiliyetler, hava destek unsurları olmak üzere yangına etkili bir şekilde müdahale ediliyor." dedi.

        Özkan, alanda Valilik kriz merkezi koordinasyonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gönüllü vatandaşların koordineli çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu risklere karşı hepimizin teyakkuzda olması önemli. Bugün de risk hala devam ediyor. Halihazırda tahliye ettiğimiz yerleşim birimlerimiz var. Şu anda bulunduğumuz Karaköy, Musaca, Yenice, Doğankaya'nın bir alt ünitesi diyebileceğimiz Hancılar mahallelerimiz tahliye edilmiş durumda."

        Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü belirten Özkan, "Bugünlerde, sıcaklıklardan dolayı çok müsait bir zemin var yangının çıkmasıyla ilgili. Eş zamanlı olarak başka ilçelerimizde de, Köprübaşı'nda da sabah bir yangınımız vardı. Orada çalışan 3 vatandaş şüpheli olarak gözaltına alındı. Burayla ilgili araştırmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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