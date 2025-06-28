Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bölgede arıcılık yapan bir şüpheli, taksirle yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tedbir amaçlı tahliye edilmiş, Akhisar-Gördes yolu trafiğe kapatılmıştı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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