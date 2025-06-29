Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Osmancık Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, itfaiye ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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