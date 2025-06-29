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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:16 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:16
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Osmancık Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, itfaiye ekipleri ile Turgutlu Belediyesi iş makineleri sevk edildi.

        Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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