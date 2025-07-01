GÜNCELLEME - Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerindeki orman yangınlarına, günün aydınlanmasıyla birlikte 30 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Akhisar ilçesinde 28 Haziran’da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gece görüşlü 2 helikopterin de sabaha kadar destek verdiği çalışmalar, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinesi ve 713 personelle sürüyor.

Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl mahalleleri ve mezrası ile Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasına ilave olarak Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahalleleri de tahliye edildi.

- Ahmetli yangını

Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınla müdahale devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 23 su tankeri, 10 iş makinesi ve 185 personel katılıyor.