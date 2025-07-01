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        GÜNCELLEME - Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor

        Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerindeki orman yangınlarına, günün aydınlanmasıyla birlikte 30 hava aracıyla müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 08:36 Güncelleme: 01.07.2025 - 08:36
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        GÜNCELLEME - Manisa'da 3 ilçedeki orman yangınlarına müdahale sürüyor
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        Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerindeki orman yangınlarına, günün aydınlanmasıyla birlikte 30 hava aracıyla müdahale ediliyor.

        Akhisar ilçesinde 28 Haziran’da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Gece görüşlü 2 helikopterin de sabaha kadar destek verdiği çalışmalar, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinesi ve 713 personelle sürüyor.

        Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl mahalleleri ve mezrası ile Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasına ilave olarak Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahalleleri de tahliye edildi.

        - Ahmetli yangını

        Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınla müdahale devam ediyor.

        Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 23 su tankeri, 10 iş makinesi ve 185 personel katılıyor.

        Tedbir amacıyla Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası ve Salihli ilçesinin Çaypınar ve Mersindere mahalleleri tahliye edildi.

        - Kula yangını

        Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 19 su tankeri, 10 iş makinesi ve 240 personelle müdahale sürüyor.

        Kula'da Hamidiye Mahallesi Palankaya Mezrası ve Çomaklı Mahallesi de tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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