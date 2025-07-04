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        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:51 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:51
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        Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri ekipleri, 2.Anafartalar Mahallesinde durdurdukları iki şüphelinin üst aramasında 504 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ş. tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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