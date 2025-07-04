Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ş. tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis (Yunus) Timleri ekipleri, 2.Anafartalar Mahallesinde durdurdukları iki şüphelinin üst aramasında 504 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

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