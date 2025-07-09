Manisa'da geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi

İşyapan, sergideki ürünlerin sadece bir sanat eseri değil , aynı zamanda emek, özgüven ve başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

Manisa Polisevi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan KADEM Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, kadın emeğinin üretimle ve sanatla birleştiği özel etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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