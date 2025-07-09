Manisa'da geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilciliğinin, halk eğitimi merkezleriyle düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilciliğinin, halk eğitimi merkezleriyle düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Manisa Polisevi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan KADEM Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, kadın emeğinin üretimle ve sanatla birleştiği özel etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.
İşyapan, sergideki ürünlerin sadece bir sanat eseri değil , aynı zamanda emek, özgüven ve başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin de katıldığı törende konuşmaların ardından semazen gösterisi gerçekleştirildi.
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