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        Manisa'da geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilciliğinin, halk eğitimi merkezleriyle düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:49 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:49
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        Manisa'da geleneksel el sanatları sergisi düzenlendi
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Manisa Temsilciliğinin, halk eğitimi merkezleriyle düzenlediği kurslarda üretilen el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Manisa Polisevi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan KADEM Manisa İl Temsilcisi Özlem Akar İşyapan, kadın emeğinin üretimle ve sanatla birleştiği özel etkinliğe katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        İşyapan, sergideki ürünlerin sadece bir sanat eseri değil , aynı zamanda emek, özgüven ve başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin de katıldığı törende konuşmaların ardından semazen gösterisi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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