Salihli'de mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.
Kesim için Salihli Mezbahasına götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı.
Mezbahadan kaçan inek sokaklardaki yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonucunda Salihli Otogarına girdi.
Burada park halindeki 2 motosiklet ve polis otomobiline zarar veren inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
Ekiplerce yakalan inek, mezbahaya götürüldü.
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