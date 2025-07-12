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        Salihli'de mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 09:07 Güncelleme: 12.07.2025 - 09:07
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        Salihli'de mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kesim için getirildiği mezbahadan kaçan inek güçlükle yakalandı.

        Kesim için Salihli Mezbahasına götürülen inek, sahibinin elinden kaçtı.

        Mezbahadan kaçan inek sokaklardaki yaklaşık 1 saatlik kovalamaca sonucunda Salihli Otogarına girdi.

        Burada park halindeki 2 motosiklet ve polis otomobiline zarar veren inek, Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

        Ekiplerce yakalan inek, mezbahaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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