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        Manisa'da, Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO'ya alınması sevinci

        Manisa'da Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:21
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        Manisa'da, Sardes Antik Kenti ve Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO'ya alınması sevinci
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        Manisa'da Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, "Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri"nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının ilçe turizmine katkı sunacağını söyledi.

        Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti, tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak biliniyor.

        Fransa'nın başkenti Paris'te 6 Temmuz'da başlayan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 47. Oturumunda dün, Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması oy birliğiyle kabul edildi.

        Bölgenin dünya miras listesine alınması Manisa'nın Salihli ilçesinde sevinçle karşılandı.

        Salihli Turizm Derneği Başkanı Kadir Durmaz, AA muhabirine antik şehir ve tümülüslerinin 12 yıl önce geçici miras listesine alındığını hatırlatarak, aradan geçen sürede yapılan çalışmalar sonucu sevindirici haberi aldıklarını söyledi.

        Bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının hem kenti hem de bölge turizmini olumlu etkileyeceğini vurgulayarak, "İnşallah Salihli ve Sardes için hayırlı olur. Salihli'miz için çok artısı olacağına inanıyorum." dedi.

        Durmaz, Sardes'in ilklerin şehri olduğunu vurgulayarak, araştırmalar sonucu tarihteki ilk parfüm, kumaş boyası, iki kişi arasındaki ilk sözleşmenin burada yapıldığına dair bulguların ortaya çıktığını söyledi.

        Antik kenti ziyaret eden Feray Tanı da kararı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, yurt dışından da turistlerin gelmesi için bölgenin tanıtılmasının önemli olduğunu belirtti.

        Salihlili 11 yaşında Arjin Gezer ise Sardes'i sık sık ziyaret ettiğini dile getirerek, "Çok güzel bir yer. Buradaki eserler geçmişteki insanların nasıl yaşadığını, neler yaptığını anlatıyor. Bunların korunması, yaşatılması her şeyden daha önemli benim için. Buranın koruma altına alındığı için de çok mutluyum." şeklinde konuştu.

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