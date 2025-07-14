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        Alaşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede ele alınan çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 14.07.2025 - 15:12
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        Alaşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangınlarıyla mücadelede ele alınan çalışmalar hakkında toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Alper Faruk Güngör başkanlığında yapılan toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci, Alaşehir Orman İşletme Şefi Yasin Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, belediye ve itfaiye personelleri ile muhtarlar katıldı.

        Kaymakam Güngör, konuşmasında, yangın riski bulunan alanları analiz ettiklerini söyledi.

        Yangınlar için haberleşme ve intikal çalışmaları yaptıklarını da anlatan Güngör, "Bu çalışma ile çeşitli bölgelerde sosyal medyada daha hızlı iletişim kurabilmek amacıyla grup oluşturduk. Amacımız yangın çıkmadan önlem alabilmek. Yangına en kısa sürede intikal ederek, en kısa sürede söndürebilmek." dedi.

        İlçe Jandarma Komutanı Gürenci ve Alaşehir Orman İşletme Şefi Demirer de yangınlarla ilgili alınacak önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Toplantıda, "Orman Yangını Riskini Azaltma Planı" başlığı altında dört aşamalı eylem planı da tanıtıldı. Uyarı ve yönlendirme bilgilerini içeren broşürler dağıtıldı. Muhtarlara, anız ve bahçe temizliği için ateş yakılmaması talimatı verildi.

        Önlemler kapsamında kırsal mahallelerde traktör ve iş makinesi sahipleri ile gençlerden oluşan gönüllü ekiplerin kurulması da ele alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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