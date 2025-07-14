Manisa'da bankadaki sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi bankada yapılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Bu sırada cihazdaki elektrik akımına kapılan görevli için bankaya sağlık ekibi çağrıldı.

İlçedeki bir kamu bankasında görev yapan güvenlik personeli, işlem yapmak isteyen bir müşteriye yardımcı olmak amacıyla sıramatikten numara almak istedi.

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