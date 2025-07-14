Manisa'da bankadaki sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bankanın özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılınca hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bankanın özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılınca hastaneye kaldırıldı.
İlçedeki bir kamu bankasında görev yapan güvenlik personeli, işlem yapmak isteyen bir müşteriye yardımcı olmak amacıyla sıramatikten numara almak istedi.
Bu sırada cihazdaki elektrik akımına kapılan görevli için bankaya sağlık ekibi çağrıldı.
İlk müdahalesi bankada yapılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
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