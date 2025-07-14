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        Manisa'da bankadaki sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bankanın özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılınca hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:48 Güncelleme: 14.07.2025 - 20:48
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        Manisa'da bankadaki sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bankanın özel güvenlik görevlisi, sıramatik cihazındaki elektrik akımına kapılınca hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki bir kamu bankasında görev yapan güvenlik personeli, işlem yapmak isteyen bir müşteriye yardımcı olmak amacıyla sıramatikten numara almak istedi.

        Bu sırada cihazdaki elektrik akımına kapılan görevli için bankaya sağlık ekibi çağrıldı.

        İlk müdahalesi bankada yapılan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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