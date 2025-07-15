Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Seyitoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışmaları sürüyor.

Saruhanlı ilçesinde dün Apak ve Seyitoba mahallelerinde iki ayrı orman yangını çıkmış, Apak Mahallesindeki yangın daha sonra kontrol altına alınmıştı.

Jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S'yi gözaltına almıştı.