Manisa'da zeytinlikte devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, zeytinlikte devrilen otomobildeki baba yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, zeytinlikte devrilen otomobildeki baba yaşamını yitirdi, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
Oğuzhan G. (25) yönetimindeki 34 GBD 27 plakalı otomobil, Salihli-Gölmarmara kara yolundaki Tekelioğlu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin bahçesine devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları incelemede araçtaki Rasim G'nin (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Rasim G'nin eşi Ayşe G. (52) ile çocukları Oğuzhan G, Onurhan G. (27) ve Melike G. (21) ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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