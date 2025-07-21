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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:41
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 3 bin 183 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçtaki A.D. (30), N.C. (36) ve Ş.K. (39) gözaltına alındı.

        Çalışmalar kapsamında K.A'nın ikametinde yapılan aramada 1500 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Üst aramasında 150 gram eroin, 80 gram afyon sakızı ve 20 gram metamfetamin ele geçirilen Z.D. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.K, K.A. ve Z.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.D. ve N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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