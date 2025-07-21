Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.K, K.A. ve Z.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.D. ve N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üst aramasında 150 gram eroin, 80 gram afyon sakızı ve 20 gram metamfetamin ele geçirilen Z.D. de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çalışmalar kapsamında K.A'nın ikametinde yapılan aramada 1500 sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 3 bin 183 sentetik ecza hap ele geçirildi, araçtaki A.D. (30), N.C. (36) ve Ş.K. (39) gözaltına alındı.

Ekipler bu kapsamda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

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