Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de tır ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile çarpışan traktörün 76 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:05 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de tır ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile çarpışan traktörün 76 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

        İzmir-Ankara kara yolu Değirmen Kavşağı'nda O.A. yönetimindeki 06 SFE 02 plakalı tır ile H.S. idaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 3 - Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü,...
        CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı:
        CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı:
        Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Manisa'da 5 kişinin öldüğü kaza kamerada
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME 2 - Manisa'da pikapla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü,...
        Manisa FK ağır yaralı
        Manisa FK ağır yaralı
        Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 5 ölü, 6 yaralı (2)
        Manisa'da kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye ayrıldı: 5 ölü, 6 yaralı (2)