Manisa'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik ve tehdit suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.