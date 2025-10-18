Habertürk
        Manisa Haberleri

        Manisa'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde "tefecilik ve tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 21:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:30
        Manisa'da tefecilik operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
        Manisa'nın Soma ilçesinde "tefecilik ve tehdit" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde tefecilik ve tehdit suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

