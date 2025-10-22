Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldıkları otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 81,89 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.U. (38) ve K.B. (31), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
