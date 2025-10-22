Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:40
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, takibe aldıkları otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 81,89 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.U. (38) ve K.B. (31), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

