        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Sofralık üzümün üretim merkezinde verim ve kalite sevinci

        AHMET BAYRAM - Türkiye'nin sofralık üzüm üretiminin yoğun olduğu yerlerden Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ürün, rekoltesi ve kalitesiyle çiftçiyi mutlu etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:01
        Sofralık üzümün üretim merkezinde verim ve kalite sevinci
        Geçen yıl "mildiyö" hastalığına bağlı verim kaybı yaşayan bölge çiftçisi, sahip olduğu tecrübe, uyguladığı titiz bakım ve koruma sayesinde bağlarının önemli bölümünü 10 Nisan'daki zirai dondan kurtardı.

        İlaçlama ve gübrelemede gösterilen özen, bağlarda ziraat mühendisi kontrolü gibi tedbirler, ürün kalitesi ve rekolteyi artırdı. Rekolte "mildiyö" öncesindeki 500 bin ton düzeyine ulaştı.

        İlçede kayıtlı 120 bin dönüm bağın yaklaşık 100 bin dönümü temmuz ayında örtü altına alındı. Üzeri hava geçirme özellikli örtüyle kaplanan üzümlerin zirai don ve doluya karşı korunması amaçlandı.

        Her yıl aralık ayı ortasına kadar hasadın sürdüğü bölgede yetiştirilen üzümlerin önemli bölümü Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile Rusya'ya ihraç ediliyor, kalanı da iç piyasaya sunuluyor.

        - "Bağlarımıza iyi baktık ve bugünlere getirdik"

        Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine, üreticilerin bu yıl bağlarını hem doluya hem de soğuğa karşı koruduğunu, önlemlerin yanı sıra titiz bakımın da olumlu sonuç verdiğini söyledi.

        İlçede sonbahar koşullarına rağmen hasadın sürdüğünü belirten Ülgen, "Daha 200 bin ton üzüm var ovada. Bu ova şu anda para basıyor. Bağları örttük, korumaya aldık. Doluya, soğuğa karşı önlem aldık. Bağlarımıza iyi baktık ve bugünlere getirdik." dedi.

        Rekoltenin yanı sıra kalitenin de yüksek olduğunu dile getiren Ülgen, "Biz Sarıgöl bağcıları, üzüme çok iyi bakıyoruz. Evet bizi de soğuk vurdu, dolu bizde de oldu. Ama bağlarımız çok bakımlı olduğu için soğuktan sonra o ikinci çıkan gözlerde çok üzüm geldi. Rekoltemiz geçen yıla göre en az iki misli veya daha fazlası." diye konuştu.

        Ülgen, ilaçlama ve gübrelemede özenli olduklarını, her bağın ziraat mühendisi bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Bağlara nasıl çocuğumuza bakıyorsak o kadar değerli bakıyoruz. Kar da yağsa soğuk da olsa her gün gideriz bağlara bakarız. Onun için o soğuktan zarar az gördük. İyi baktığımız için sonradan gelen, yeniden uyanan filizlerden üzüm doğdu. Üzümüne iyi bakan bağcı mağdur olmadı. Yani üzüm var, sıkıntı yok. Rekoltede sıkıntı yok. Bu ovada, bizim Sarıgöl'de 500 bin ton üzüm var ve 120 bin dönüm bağımız var."

        Ülgen, dış talebin yanında bu yıl iç piyasada da üzüme yönelimin güçlü olduğunu söyledi.

        İlçede üretim yapan İbrahim Aydın da bu yıl hem kalitenin hem de verimin yüksek olduğunu ifade ederek, "Bağlarımıza büyük emek verdik. Üzümler iri taneli, salkımlar dolgun. Verim ve kalitemiz güzel." dedi.

