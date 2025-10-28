Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:21
        Manisa'da 5 ilçede eğitime 1 gün ara verildi
        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, 5 ilçede eğitime 1 günlük ara verildiğini söyledi.

        Vali Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelindeki 26 evde hafif hasar tespit edildiğini, taramaların sürdüğünü söyledi.

        Deprem anındaki panik nedeniyle yaralanan 40 kişinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Vali Özkan, 39 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

        Özkan, Akhisar, Demirci, Kırkağaç, Soma ve Gördes ilçelerinde eğitime bugün 1 günlük süreyle ara verildiğini belirtti.

