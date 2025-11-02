Habertürk
Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:40
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 80 Yasin Güreler), Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem (Dk. 46 Ayberk Karapo), Cissokho, Toure (Dk. 56 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Osman Kahraman), Lindseth, Burak Süleyman, Diony

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 88 Kouyate), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 22 Alberk Koç), Sinan Kurt (Dk. 87 Aytaç Kara), Poko (Dk. 75 Oktay Aydın), Celal Hanalp, Traore, Moreno (Dk. 75 Afena-Gyan), Diagne

        Goller: Dk. 36 Murat Uçar, Dk. 63 Traore, Dk. 89 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 43 Lindseth, Dk. 67 Ayberk Karapo, Dk. 86 Herelle (Manisa FK), Dk. 48 Celal Hanalp, Dk. 52 Poko, Dk. 84 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

