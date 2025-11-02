Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Melih Aldemir, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Kocaçoban
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 80 Yasin Güreler), Bartu Göçmen, Herelle, Umut Erdem (Dk. 46 Ayberk Karapo), Cissokho, Toure (Dk. 56 Yunus Emre Yüce), Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 76 Osman Kahraman), Lindseth, Burak Süleyman, Diony
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar (Dk. 88 Kouyate), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 22 Alberk Koç), Sinan Kurt (Dk. 87 Aytaç Kara), Poko (Dk. 75 Oktay Aydın), Celal Hanalp, Traore, Moreno (Dk. 75 Afena-Gyan), Diagne
Goller: Dk. 36 Murat Uçar, Dk. 63 Traore, Dk. 89 Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 43 Lindseth, Dk. 67 Ayberk Karapo, Dk. 86 Herelle (Manisa FK), Dk. 48 Celal Hanalp, Dk. 52 Poko, Dk. 84 Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)
