        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da öğrenci servisinde çıkan yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

        Giriş: 03.11.2025 - 12:37 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:37
        Manisa'da öğrenci servisinde çıkan yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü
        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda Kadir Özcan idaresindeki 45 J 6535 plakalı öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, araçtaki 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.

        Alevler park halindeki bir otomobile de sıçradı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

        Minibüsteki yangın çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

