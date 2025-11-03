Manisa'da öğrenci servisinde çıkan yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, öğrenci servis minibüsünde çıkan yangın nedeniyle 2 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda Kadir Özcan idaresindeki 45 J 6535 plakalı öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, araçtaki 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.
Alevler park halindeki bir otomobile de sıçradı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle minibüs ve otomobilde hasar oluştu.
Minibüsteki yangın çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.