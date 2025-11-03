Manisa'da öğrenci servisinde çıkan yangın nedeniyle 2 araç hasar gördü

Alevler park halindeki bir otomobile de sıçradı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtaki 13 öğrenciyi kısa sürede tahliye etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda Kadir Özcan idaresindeki 45 J 6535 plakalı öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.