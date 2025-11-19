Habertürk
        Salihli'de narkotik ve asayiş operasyonları

        Salihli'de narkotik ve asayiş operasyonları

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sentetik ecza hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:14
        Salihli'de narkotik ve asayiş operasyonları
        Manisa'nın Salihli ilçesinde sentetik ecza hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, M.K'nin (28) aracıyla Salihli'den Cafer Mahallesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı.

        Harekete geçen ekipler, Sart Karakol Komutanlığının desteğiyle şüphelinin aracını durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 560 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        - Polis firari hükümlüyü yakaladı

        İlçede polis ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında 23 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü L.K'nin (22) Özyurt Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan L.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

