Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği okulla ilgili açıklama

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde otizmli öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden itildiği okulda yaşananlarla ilgili adli ve idari inceleme yapıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, okulda yaşananlarla ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin, Kaymakamlığın, Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerinin ve uzman rehber öğretmenlerin süreci takip ettiği belirtildi.

Öğrencinin gelişiminin, güvenliğinin ve eğitim hakkının korunması amacıyla aileyle düzenli görüşmeler yapıldığı, rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, okul ortamının sağlıklı şekilde devamı için okula 5 uzman rehber öğretmenin görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, öğrenciler arası etkileşimlerin, sınıf içi davranışların ve güvenlik koşullarının titizlikle izlendiği vurgulanarak, velilerin taşıdığı kaygıların anlaşıldığı belirtildi. Sürecin hassasiyetine dikkat çekilerek, velilerin gerilimi artırıcı söylemlerden uzak durmasının önemli olduğu ifade edildi.