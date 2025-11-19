Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği okulla ilgili açıklama

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde otizmli öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden itildiği okulda yaşananlarla ilgili adli ve idari inceleme yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:32 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa Milli Eğitim Müdürlüğünden otizmli öğrencinin merdivenden itildiği okulla ilgili açıklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Turgutlu ilçesinde otizmli öğrencinin okul müdürü tarafından merdivenlerden itildiği okulda yaşananlarla ilgili adli ve idari inceleme yapıldığını bildirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, okulda yaşananlarla ilgili İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin, Kaymakamlığın, Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerinin ve uzman rehber öğretmenlerin süreci takip ettiği belirtildi.

        Öğrencinin gelişiminin, güvenliğinin ve eğitim hakkının korunması amacıyla aileyle düzenli görüşmeler yapıldığı, rehberlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, okul ortamının sağlıklı şekilde devamı için okula 5 uzman rehber öğretmenin görevlendirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, öğrenciler arası etkileşimlerin, sınıf içi davranışların ve güvenlik koşullarının titizlikle izlendiği vurgulanarak, velilerin taşıdığı kaygıların anlaşıldığı belirtildi. Sürecin hassasiyetine dikkat çekilerek, velilerin gerilimi artırıcı söylemlerden uzak durmasının önemli olduğu ifade edildi.

        - Olay

        Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Irlamaz Mahallesi'ndeki bir ortaokulda görev yapan okul müdürü B.G'nin merdivenlerden inerken karşılaştığı otizmli B.U.U'yu merdivenlerden ittiğine ilişkin görüntülerin medyada yer alması üzerine 11 Kasım'da idari soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "kendisini savunamayacak durumda olan çocuğu kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Kahreden fotoğraf... Mezarlıkta buluştular!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Ünlü Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polisin cezası belli oldu!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        "Altı üstü şarkıcıyız"
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        Klimt'in tablosu rekor kırdı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        92 yıl önce Çatalhöyük'e gömülen Güllü Ayşa'nın öyküsü
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"

        Benzer Haberler

        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisalı kuaförler Uşak'tan 3 kupa ile döndü
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Manisa'da avcının tüfekle vurduğu çoban hayatını kaybetti
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı
        Uzmanından KOAH'ta erken tanı uyarısı
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban hayatını kaybetti
        Manisa'da avcı tarafından vurulan çoban hayatını kaybetti
        MCBÜ öğrencisi Toker, milli takıma altın madalya getirdi
        MCBÜ öğrencisi Toker, milli takıma altın madalya getirdi
        AK Parti'li Baybatur: "Dünya barışının yolu Filistin'den geçmektedir"
        AK Parti'li Baybatur: "Dünya barışının yolu Filistin'den geçmektedir"