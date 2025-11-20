Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Manisa'da toprağa verildi

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:33
        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde defnedildi.

        Yılmaz (53) için Durasıllı Mahallesi Kulalılar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da katıldı.

        Yılmaz'ın cenazesi namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

