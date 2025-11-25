Selendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskicami Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde mangal ateşinden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.
