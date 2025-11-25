Habertürk
Habertürk
        Selendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Selendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Selendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:56 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:56
        Selendi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'nın Selendi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskicami Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde mangal ateşinden kaynaklı yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

