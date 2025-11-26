Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2025 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MANİSA(AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında N.E'nin (34) Barış Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

        Aramalarda 14 sentetik ecza hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan N.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        İkisi de 9. sınıf öğrencisi... Lisede kanlı kavga! O anlar kamerada!
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Ağzı dikili 'ölüm yüzü' heykeli heyecanlandırdı
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Salihli'de 103 bin araç denetlendi: 25 bin sürücüye ceza yazıldı
        Salihli'de 103 bin araç denetlendi: 25 bin sürücüye ceza yazıldı
        AK Partili İlçe Başkanları Kula'da bir araya geldi
        AK Partili İlçe Başkanları Kula'da bir araya geldi
        Manisa FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Manisa'da çocuklarla buluştu
        "Geleneksel Oyunlar Tırı" Manisa'da çocuklarla buluştu
        Dünya zeytin ağacı günü Manisa'da buruk geçti
        Dünya zeytin ağacı günü Manisa'da buruk geçti
        Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Manisa BBSK'dan 53 madalya
        Türkiye Yıldızlar Ligi'nde Manisa BBSK'dan 53 madalya