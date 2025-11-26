Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
MANİSA(AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında N.E'nin (34) Barış Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 14 sentetik ecza hap ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
