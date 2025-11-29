Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ali İhsan K'nin kullandığı 45 APB 963 plakalı kamyon ile Alpay G. (23) yönetimindeki 45 ZD 0689 plakalı otomobil, Seğirdim Mahallesi yakınlarındaki virajda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki yolcu Mustafa Kocaman'ın (70) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç sürücüsü Alpay G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
