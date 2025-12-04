Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Soma'da maden şehitlerini andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 15:59 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:59
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma'da düzenlenen anma törenine katıldı.

        Dutlulu, burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve ilçe protokolünün de yer aldığı buluşmada muhtarların talepleri dinlendi.

        Soma'nın öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Dutlulu, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

        Soma 301 Maden Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

        Dutlulu, törende yaptığı konuşmada Soma'da yaşanan facianın unutulmadığını vurgulayarak hayatını kaybeden madencileri andı.

        Soma Belediye Başkanı Okur da Dutlulu'nun ilçeye ve madenci ailelere verdiği desteğe teşekkür ederek tüm maden şehitlerine rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

