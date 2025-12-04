Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Soma'da maden şehitlerini andı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma'da düzenlenen anma törenine katıldı.

Dutlulu, burada sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve ilçe protokolünün de yer aldığı buluşmada muhtarların talepleri dinlendi.

Soma'nın öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Dutlulu, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Soma 301 Maden Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Dutlulu, törende yaptığı konuşmada Soma'da yaşanan facianın unutulmadığını vurgulayarak hayatını kaybeden madencileri andı.

Soma Belediye Başkanı Okur da Dutlulu'nun ilçeye ve madenci ailelere verdiği desteğe teşekkür ederek tüm maden şehitlerine rahmet diledi.