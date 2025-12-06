Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Manisa'da Nazım Yavuz İlçe Stadı'nın açılışını yaptı:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası katılacağına inandığını belirterek, "İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Bak, Manisa'nın Soma ilçesinde yapımı tamamlanan Nazım Yavuz İlçe Stadı'nın açılış törenine katıldı.

Sahaya geçen Bak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve protokol üyeleriyle futbol oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda büyük bir spor dönüşümü yaşadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde modern spor tesisleri, gençlik merkezleri ve yurtlar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Manisa'da önemli yatırımları bulunduğunu aktaran Bak, bu sayede spor bilincinin ve lisanslı sporcu sayısının arttığını vurguladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna da değinen Bak, "Milli takımımız 2 maç sonrasında Dünya Kupası için inşallah Amerika'da olacak. Kuralar çekildi, hepiniz takip ettiniz dün akşam. İnşallah önce Romanya'yı eleyip ondan sonra da Slovakya-Kosova galibiyle oynayarak Dünya Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Takımımız genç bir takım. Buradan yetişen pek çok sporcularla beraber Türk futbolu önemli bir sürece doğru gidiyor." diye konuştu. - "Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz" Bak, futbolun yanında basketbol ve voleyboldaki başarılarla da gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Sporda büyük bir ivme var. Spor organizasyonu açısından büyük bir ivme var. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye'de organize edeceğiz. Ortak olarak İtalya ile beraber organize edeceğiz ama yapılan modern tesisler sebebiyle büyük bir kısmı büyük ihtimalle Türkiye'de olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize verdiği talimatlar doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanında tesisler yapmaya devam ediyoruz."