Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziye kabulünü sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:59 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziye kabulünü sürdürdü.

        Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye kabulünde, Manisalılar başsağlığı dileklerini Gülşah Durbay'ın babası Osman, annesi Fatma Durbay ile CHP Genel Başkanı Özel'e sundu.

        Kabulde CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper de yer aldı.

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Deniz sıcak, hava soğuk! Boğaz buharlaştı!
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım

        Benzer Haberler

        Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. gün taziyesine katıldı Manisalılar hayatın...
        Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın 3. gün taziyesine katıldı Manisalılar hayatın...
        Manisa'da yangın felaketi Yangında 5 ev hasar gördü, 1 kişi öldü 2 kişi de...
        Manisa'da yangın felaketi Yangında 5 ev hasar gördü, 1 kişi öldü 2 kişi de...
        Paramotorla inip gelin arabasının önünü kestiler Paramotorcu damadın arkada...
        Paramotorla inip gelin arabasının önünü kestiler Paramotorcu damadın arkada...
        Somaspor yeni evinde gülemedi
        Somaspor yeni evinde gülemedi
        Üzüm bağlarında kadın istihdamı artıyor
        Üzüm bağlarında kadın istihdamı artıyor
        Kaymakam Dalak'tan kadın muhtara teşekkür
        Kaymakam Dalak'tan kadın muhtara teşekkür