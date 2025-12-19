Habertürk
        Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu

        Şehzadeler'in yeni belediye başkanı Hakan Şimşek oldu

        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yapılan seçimde, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek yeni belediye başkanı seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 18:42
        
        Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının ardından yapılan seçimde, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek yeni belediye başkanı seçildi.

        Şehzadeler Belediye Meclisi, Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda yeni belediye başkanını belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle toplandı.

        Toplantıda CHP Grubu, Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek'i aday gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Yenal Yıldırım ise grubundan bağımsız aday olduğunu açıkladı. Diğer partiler ise aday çıkarmadı.

        31 meclis üyesinin katıldığı oylamanın ilk turunda Hakan Şimşek 20 oy, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 4 oy geçersiz sayıldı. İlk turda gerekli olan çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura kaldı.

        İkinci tur oylamada Hakan Şimşek 23 oy alırken, Yenal Yıldırım 7 oy aldı, 1 oy boş çıktı. Bu sonuçla Hakan Şimşek, Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı oldu.

        Hakan Şimşek seçimden sonra yaptığı konuşmada Durbay'ın kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Bizler Gülşah başkanımızı örnek alacağız. Bir yandan tedavi olan bir yandan neler yapabilirim diye düşünen biriydi. Başkanımızın verdiği her sözü yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

        Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

