Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Lindseth, Adekanye (Dk. 57 Umut Erdem), Benrahou (Dk. 90+2 Cissokho), Burak Süleyman (Dk. 76 Muhammed Enes Kiprit), Diony

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, İshak Karaoğul (Dk. 74 Süleyman Luş), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Fernandes, Haqi (Dk. 81 Ali Akman), Diouf

        Goller: Dk. 4 Haqi, Dk. 10 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 Benrahou, Dk. 22 Adekanye (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 20 Herelle, Dk. 75 Ayberk Karapo (Manisa FK) , Dk. 89 Ali Dere, Dk. 90+4 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Selendi Belediyespor dörtte dört yaptı
        Selendi Belediyespor dörtte dört yaptı
        Yer altının gizemli canlısı Manisa'da ortaya çıktı Manisa'da yer altının gi...
        Yer altının gizemli canlısı Manisa'da ortaya çıktı Manisa'da yer altının gi...
        Demirci'de birlik ve dayanışma için def-i bela kurbanı
        Demirci'de birlik ve dayanışma için def-i bela kurbanı
        Demirci'de afetlere karşı kurban etkinliği
        Demirci'de afetlere karşı kurban etkinliği
        Oğlunun gözü önünde kuzenleri tarafından darbedildi; o anlar kamerada
        Oğlunun gözü önünde kuzenleri tarafından darbedildi; o anlar kamerada
        Yeni yıl üzümleri yola çıkmaya başladı
        Yeni yıl üzümleri yola çıkmaya başladı