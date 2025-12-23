Demirci'nin halıcılık geleneği 120 yıllık okulda yaşatılacak

NURULLAH KALAY - Ayasofya'dan Selimiye'ye kadar birçok önemli ibadethanenin halılarının dokunduğu Manisa'nın Demirci ilçesinde, köklü halıcılık geleneği 120 yıllık tarihi okul binasında yaşatılacak.

Osmanlı döneminde 1905 yılında okul olarak inşa edilen tarihi bina, Demirci Belediyesince hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Demirci Halısı Dokuma ve Deneyimleme Atölyesi Projesi"yle halı müzesi ve dokuma merkezi haline getirilecek.

Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülecek, Demirci Kaymakamlığı ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün paydaş olduğu proje kapsamında, geçmişte Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak hizmet veren yapı, bakım ve onarım çalışmalarının ardından "Demirci Halı Merkezi" adıyla ilçeye kazandırılacak.

- Üretim, eğitim ve tanıtım bir arada

Toplam 4 milyon 607 bin lira bütçeye sahip projeye Demirci Belediyesi de eş finansman sağlayacak.

Merkez bünyesinde geleneksel el halısı tezgahları kurulacak, dokuma ve deneyimleme atölyeleri hayata geçirilecek. Toplam 348 metrekare kapalı alana sahip tarihi binada karşılama ve el sanatları satış alanı, kültürel sergi salonu, teşhir salonu ve halı dokuma deneyimleme atölyesi yer alacak. Merkez hem tanıtım hem de üretim işleviyle ziyaretçilere açık olacak. Proje kapsamında özellikle kadınlara yönelik halı dokuma ve yöresel halı deseni çizimi eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından kadınların el halısı dokuyarak gelir elde etmeleri, üretim ve istihdama katkı sağlamaları da hedefleniyor. Ayrıca merkezde kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri alanlar oluşturulacak. - Tarihi halıların sergilendiği müze olacak Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AA muhabirine, halıcılık açısından çok özel bir yere sahip olduklarını söyledi. Okul binasının köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Kara, şöyle konuştu: