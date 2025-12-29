Manisa'da hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 50'li yaşlara ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5341 Sokak'ta park halindeki hurda kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

