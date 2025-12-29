Manisa'da hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hurda kamyonette çıkan yangında erkek cesedi bulundu.
75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 5341 Sokak'ta park halindeki hurda kamyonette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta inceleme yapan ekipler, sağ ön koltukta bir kişinin cansız bedenini buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 50'li yaşlara ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.