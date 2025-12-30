Habertürk
        Manisa Valisi Özkan kentteki çalışmaları ve yılbaşı tedbirlerini anlattı

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde 2025 yılı boyunca hayata geçirilen kamu yatırımları ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:28 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:28
        Manisa Valisi Özkan kentteki çalışmaları ve yılbaşı tedbirlerini anlattı
        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde 2025 yılı boyunca hayata geçirilen kamu yatırımları ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

        Manisa Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Özkan, şehirde 2025 yılında güvenlikten sanayiye, tarımdan eğitime kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

        Şehri huzurlu, rekabetçi, üretken ve sürdürülebilir bir konuma taşımak için çalıştıklarını kaydeden Özkan, Manisa'nın yüksek teknolojili sektörlerin üretim üssü olduğunu, nitelikli ve katma değerli üretimde önemli bir konuma geldiğini söyledi.

        Özkan, yıl sonu itibarıyla Manisa'nın 7,7 milyar dolar ihracata ulaştığını dile getirerek, şehirdeki 9 organize sanayi bölgesinde 94 bin kişinin istihdam edildiğini, 8 tasarım merkezinin faaliyet gösterdiğini anlattı.

        Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD'nin Manisa yatırımına da değinen Özkan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağını, yatırım kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını, AR-GE ve batarya üretim altyapısının da tesis bünyesinde yer alacağını aktardı.

        Özkan, 2026 yılının Manisa için atılım yılı olacağını, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm, otomotiv ve yüksek teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesi, tarımda verimlilik ve afetlere dirençli şehirleşmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

        - Yılbaşı gecesi 6 bin 94 personel görev yapacak

        Manisalıların yeni yıla huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla il genelinde güvenlik ve trafik tedbirlerinin artırıldığını belirten Özkan, "Yılbaşı süresince alınan tüm tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 6 bin 904 personel görev yapacaktır." dedi.

        Özkan, genel güvenlik ve kamu düzeninin korunması amacıyla özellikle meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, umuma açık alanlar, ibadethaneler ve toplu taşıma noktalarında önleyici devriye faaliyetlerinin artırılacağını ifade ederek, hırsızlık, kapkaç ve benzeri asayiş olaylarına karşı kolluk uygulamalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

        Trafik yoğunluğuna karşı denetimlerin artırılacağını belirten Özkan, kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında denetimlerin de aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.

