Manisa Valisi Özkan kentteki çalışmaları ve yılbaşı tedbirlerini anlattı

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, il genelinde 2025 yılı boyunca hayata geçirilen kamu yatırımları ve projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

Manisa Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Özkan, şehirde 2025 yılında güvenlikten sanayiye, tarımdan eğitime kadar birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Şehri huzurlu, rekabetçi, üretken ve sürdürülebilir bir konuma taşımak için çalıştıklarını kaydeden Özkan, Manisa'nın yüksek teknolojili sektörlerin üretim üssü olduğunu, nitelikli ve katma değerli üretimde önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Özkan, yıl sonu itibarıyla Manisa'nın 7,7 milyar dolar ihracata ulaştığını dile getirerek, şehirdeki 9 organize sanayi bölgesinde 94 bin kişinin istihdam edildiğini, 8 tasarım merkezinin faaliyet gösterdiğini anlattı.

Dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD'nin Manisa yatırımına da değinen Özkan, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak tesisin yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağını, yatırım kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını, AR-GE ve batarya üretim altyapısının da tesis bünyesinde yer alacağını aktardı.